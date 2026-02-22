HAJDUK – RIJEKA 0-0: Mirne mreže na Poljudu u tvrdoj utakmici, Rijeka ostala bez trenera i igrača

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 17:45 igraju protiv Rijeke na Poljudu u okviru 23. kola SuperSport HNL-a. Rezultat je na poluvremenu 0:0.

Bijeli uoči ove utakmice drže drugu poziciju prvenstvene tablice s osvojena 43 boda, odnosno pet manje od vodećeg dinama te 11 više od trećeplasirane Rijeke. Momčad trenera Garcije u posljednjem susretu pobijedila je Osijek na Opus Areni rezultatom 2:0. Golove za Hajduk postigli su Livaja i Pukštas.

Rijeka koju vodi španjolski stručnjak Victor Sanchez uoči ove utakmice odigrala je u četvrtak i play off susret Konferencijske lige u kojem je s 1:0 svladala Omoniju na gostovanju na Cipru. U posljednjem prvenstvenom dvoboju Rijeka je na Rujevici svladala Varaždin rezultatom 3:1.

Zbog četiri žuta kartona u momčadi Hajduka neće biti Rebića, dok kod Rijeke iz istog razloga nema Jurića i Lasickasa.

Hajduk i Rijeka odigrali su dvije utakmice u aktualnoj sezoni. Prva odigrana krajem kolovoza na Poljudu završila je rezultatom 2:2, dok je u drugom susretu odigranom u studenom na Rujevici Hajduk poražen s visokih 5:0.

Glavni je sudac utakmice Dario Bel iz Osijeka, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti je sudac Filip Dragašević iz Zagreba. VAR je sudac Ivan Matić iz Osijeka, a asistent je VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Uoči samog početka susreta, Poljud je pljeskom pozdravio igrače hrvatske reprezentacije u futsalu koji su prije nekoliko dana osvojili brončanu medalju na Europskim igrama u futsalu.

Prvi su zaprijetili gosti u 5. minuti kada je Gojak presjekao loptu, no obrana je dobro reagirala. Tri je minute kasnije Livaja prevario svog čuvara, ali stigao je i drugi igrač Rijeke i izbio loptu. U 11. je minuti Adu-Adjei izišao ispred Raçija, no stoper Bijelih uklizao je i odbio loptu. Dvije minute kasnije Šego je izišao sam ispred Zlomislića i pao, no Bel mu je pokazao žuti karton zbog simuliranja, VAR se nije aktivirao.

U 20. je minuti požutio Adu-Adjei zbog laktarenja. Tri se minute kasnije Vignato sjurio prema šesnaestercu Hajduka, no obrana domaćina dobro je reagirala. U 27. je minuti Brajković slabo pucao, ravno u ruke Zlomislića.

U 37. je minuti Pukštas ubacio s desne strane prema Šegi, no Zlomislić je presjekao. U 43. je minuti Petrovič opasno startao na nogu Guillamóna koji je ostao ležati. Sudac Bel otišao je pogledati snimku i dosudio je izravni crveni karton slovenskom igraču za grubi start, Hajduk ima igrača više od 45. minute. U 45. je minuti pocrvenio i trener gostiju zbog ulaska u teren, Amo Victor Del Sanchez, koji je po izlasku s klupe ljutito bacio bodu vode o tartan stazu.

U četiri minute sudačke nadoknade nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo mirnih mreža.

HAJDUK: Silić - Sigur, Raçi, Šarlija, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Brajković, Pukštas, Šego - Livaja

Klupa: Stipica, Fesyuk, Pajaziti, Kalik, Marešić, Melnjak, Bamba, Skelin, Skoko, Hodak

RIJEKA: Zlomislić - Majstorović, Radeljić, Devetak - Oreč, Dantas, Petrovič, Vignato - Gojak, Fruk - Adu-Adjei

Klupa: Todorović, Kitin, Morchiladze, Rukavina, Ndockyt, Legbo, Thaqi, Barišić, Saho, Husic, Barco del Solar, Pavić