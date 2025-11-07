Dva 18-godišnjaka život su izgubila u ovom automobilu koji je uništen do neprepoznatljivosti

Neiskustvo i brzina glavni su krivac za tragediju na cestama Ozlja koji danas tuguje. Stradala su dvojica 18-godišnjaka, a 24-godišnji mladić teško je ozlijeđen.

Brzina u zavoju je bila toliko velika da je preko nogostupa udario u hidrant, a zaustavio se tek u ogradi obiteljske kuće gdje se prevrnuo.

Svi su bili vezani, a tek novopečeni vozač nije bio kažnjavan u prometu.

Upravo su sve učestalije tragedije u prometu, poput ove u Ozlju i smrti na motociklu u četvrtak u Splitu, glavni razlog najave povećanja kazni u prometu. Išle bi početkom godine, a kazne bi se višestruko povećale.

Brzina, nekorištenje pojasa, opasno parkiranje i broj maloljetnika za volanom je u porastu i kazne nisu primjerene, dok bi novi zakon direktno pripisao odgovornost roditeljima koji djeci daju ključeve, poručili su iz MUP-a.

"Morate imati na umu da otprilike polovica smrtno stradalih u prometu nisu bili vezani, a mogli su biti. Posebice kada ne razgovarate, već surfate ili petljate po ekranu, izgubili ste kontrolu nad vozilom i dovoljna je sekunda za nesreću", rekao je Krunoslav Ormuž s Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Krajnji cilj je postići nešto poput onoga što je pošlo za rukom Helsinkiju gdje u godinu dana nije zabilježena niti jedna smrt u prometu.