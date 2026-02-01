Duvnjaci široke ruke: U Tomislavgradu prikupljeno nevjerovatnih 5.500 € za humanitarni projekt "120 – Bradata vožnja Extreme"

U prepunoj dvorani Kulturno-informativnog centra (KIC) u Tomislavgradu održano je putopisno predavanje i moto-edukacija Željana Rakele, poznatog motoavanturista i predsjednika Moto kluba BMW Dalmacija. Događaj su zajednički organizirali udruga Kulturni horizont i Moto klub Konjanici, a imao je i snažnu humanitarnu komponentu u sklopu projekta „120 – Bradata vožnja Extreme“.

Rakela je publici predstavio svoju knjigu “300.000 kilometara motoavanture”, u kojoj su opisani dojmovi s putovanja kroz Saharu, Murmansk, ledeni Nordkapp, pustinju Dašt-e Lut u Iranu, Himalaje, kao i avanture kroz Europu, Sjevernu Ameriku i Australiju. Tom je prilikom ispričao i svoje osobne životne priče, gdje su se usponi i padovi stapali u snažnu poruku o upornosti, odgovornosti i ljudskosti.

Večer je imala i jasnu humanitarnu notu — tijekom događaja okupljeno je 5.500 € donacija za projekt „120 – Bradata vožnja Extreme“, namijenjen Županijskoj ligi protiv raka – Split. Projekt se provodi s ciljem da se u 365 dana prijeđe 120.000 kilometara i prikupi 120.000 eura za Županisku ligu protiv raka i pomogne pri kupnji magneta za onkološke bolesnike.

Organizator i domaćin večeri, Moto klub Konjanici, zaslužan je za izvrsnu atmosferu i koordinaciju programa koji je okupio velik broj ljubitelja motociklizma, avanture i humanosti.

Posebna zahvala ide donatorima koji su svojim doprinosom pomogli ostvariti značajan iznos:

🔹 MK Konjanici – 1.000 €

🔹 MK Free Riders – 500 €

🔹 GRUDE – 1.000 €

🔹 Ivica Šarac – 1.000 €

🔹 Tomislav Šarac – 1.000 €

🔹 Tomislav Batarilo – 1.000 €

Hvala Moto klubu Konjanici na organizaciji večeri, kao i svima koji su sudjelovali, donirali i podržali projekt. Svaki euro, svako ime i svaka gesta dio su puta prema cilju od 120.000 € — jer, kako se često ističe, zajedno smo jači od kilometara