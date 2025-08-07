Dusina poziva na ribarsku večer uz vrhunsku glazbu i besplatnu riblju gozbu

Dusina će i ove godine biti domaćin popularne Ribarske večeri, koja će se održati po peti put i okupiti brojne posjetitelje željne dobre hrane, druženja i zabave. Ovaj jedinstveni događaj zakazan je za 8.kolovoza u 20 sati, a organizatori su pripremili bogat program.

Ulaz je slobodan, a sve goste očekuje besplatna riblja večera pripremljena s domaćim namirnicama i puno ljubavi. Večer će dodatno zagrijati popularni Alen Nižetić, koji će svojim koncertom zasigurno podići atmosferu i rasplesati publiku.

Organizatori poručuju da će biti osigurani i piće, dobra glazba te prijateljska atmosfera po kojoj je Dusina već prepoznata. Ribarska večer postala je jedna od najposjećenijih ljetnih manifestacija u ovom kraju, a ove godine obećava biti još veća i bolja.

Ne propustite ovu priliku za dobru zabavu pod vedrim nebom.