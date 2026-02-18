Dupin u rijeci Jadro izazvao pravu atrakciju u Solinu! Ninčević: "Lipo je vidit dupina u našoj Rici, ali..."

- 'Ko kaže da dupini obitavaju samo u moru - započeo je svoju Facebook objavu solinski gradonačelnik, Dalibor Ninčević te dodao:

Danas je dupin u rijeci Jadro bija prava atrakcija. Uspija je uzvodno preplivat proći lučicu i doći sve do mosta...

Lipo je vidit dupina u našoj Rici, ali smo ipak odlučili obavijestiti nadležne službe kako bi našem dupinu pomogli pronaći put do prirodnog staništa - napisao je.

Podsjetimo, danas je u rijeci Jadro zabilježena jedinka dobrog dupina (Tursiops truncatus) koja je najvjerojatnije zabunom ušla u slatkovodni sustav.

"Ovim putem molimo sve stanovnike i slučajne prolaznike da ne uznemiravaju životinju, ne pokušavaju joj se približavati, hraniti je ili na bilo koji način ometati, kako bi joj se omogućio siguran i samostalan povratak u more.

U suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, čuvari prirode Javne ustanove More i krš nalaze se na terenu te kontinuirano prate njegovo stanje i kretanje", poručuju iz Javne ustanove More i krš.