Jeste li ga vidjeli? Dobri dupin zalutao u rijeku Jadro

Evo kako se ponašati ako ga vidite

Danas je u rijeci Jadro zabilježena jedinka dobrog dupina (Tursiops truncatus) koja je najvjerojatnije zabunom ušla u slatkovodni sustav.

"Ovim putem molimo sve stanovnike i slučajne prolaznike da ne uznemiravaju životinju, ne pokušavaju joj se približavati, hraniti je ili na bilo koji način ometati, kako bi joj se omogućio siguran i samostalan povratak u more.

U suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, čuvari prirode Javne ustanove More i krš nalaze se na terenu te kontinuirano prate njegovo stanje i kretanje", poručuju iz Javne ustanove "More i krš".

Važno je naglasiti da je dobri dupin strogo zaštićena vrsta, a mir i minimalan stres ključni su za njegov uspješan povratak u prirodno morsko okruženje.

 

