"Duhovnost u profesionalnom sportu" U splitski Varoš stiže Rakitić i cijela splitska sportska elita. Evo što se priprema

U sklopu obilježavanja 400. obljetnice župe sv. Križa u Velom Varošu, ovog petka, 5. rujna, u 20 sati u crkvi će se održati konferencija pod nazivom "Duhovnost u profesionalnom sportu".

Duhovnost je često zanemaren, ali ključan aspekt koji, uz fizičku i psihološku pripremu, može značajno utjecati na sportske performanse, otpornost i osjećaj ispunjenosti. Holistički pristup — koji uključuje tijelo, um i dušu — sportašima nudi dublji smisao, veću motivaciju te, u konačnici, i bolje rezultate.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Sudionici konferencije bit će vrhunski sportaši

Na konferenciji će se raspravljati o važnosti rutina prije nastupa, poput kratke molitve, meditacije ili afirmacija iz Biblije, koje pomažu u usmjeravanju pozornosti, smanjenju stresa te stvaranju osjećaja sigurnosti i povezanosti s nečim višim. Poseban naglasak stavit će se i na povezanost s Bogom kod kršćanskih sportaša — svakodnevno čitanje Biblije i molitva često su snažan oslonac u sportskom i osobnom životu, donoseći mir i pouzdanje u izazovnim trenucima.

Sudionici konferencije bit će vrhunski sportaši Ivan Rakitić, Anđelo Šetka, Petar Metličić i Ante Grgurević, koji će s publikom podijeliti svoja iskustva o ulozi vjere i duhovnosti u sportu.