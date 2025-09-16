Dugopoljska publika ovog četvrtka uživat će u predstavo "E, moj Jere": Duhovita priča o svakodnevnim životnim situacijama

Gradsko kazalište mladih Split ovog četvrtka, 18. rujna, gostuje u Dugopolju gdje će u središnjem Domu kulture izvesti predstavu “E, moj Jere”. Riječ je o duhovitoj priči koja na scenu donosi prepoznatljive likove dalmatinske sredine, obrađujući teme identiteta, obiteljskih odnosa, ljubavi i financija.

Autor i redatelj Siniša Novković radnju smješta u fiktivno selo u dalmatinskoj Zagori u kojem se svi žitelji zovu Jere ili po izvedenicama tog imena. Upravo kroz tu zanimljivu polazišnu točku protagonisti otkrivaju različite reakcije i situacije koje ih vode kroz svakodnevne odnose, ispričane na duhovit i prepoznatljiv način.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Glumačku postavu čine: Matija Grabić, Nada Kovačević, Ana Gruica Uglešić, Denis Tomić, Maro Drobnić i Filip Radoš.

Predstava počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. Organizatori poručuju: “Svi ste dobrodošli!”