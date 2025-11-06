Dugopolje je domaćin Međunarodnog pčelarskog sajma meda 'Dalmatina'

Općina Dugopolje domaćin je ovogodišnjeg 15. Međunarodnog pčelarskog sajma meda 'Dalmatina'. Sajam će se održati u subotu i nedjelju 8. i 9. studenog, na zapadnom dijelu Sportskog centra 'Hrvatski vitezovi'.

Organizatori, Savez pčelarskih udruga Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s nadležnim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Turističkom zajednicom Općine Dugopolje pripremit će raznolik program za posjetitelje tijekom ova dva sajamska dana. Tako će se na sajmu predstaviti četrdesetak izlagača iz cijele Hrvatske i šire, a u edukacijskoj dvorani Centra za posjetitelje ''Skrivena Dalmacija'' bit će organizirana i predavanja renomiranih stručnjaka iz područja pčelarstva.

Program započinje tradicionalnim mednim doručkom za učenike razredne nastave Osnovne škole 'Dugopolje', a svečano otvorenje sajma je u subotu 8. studenog, s početkom u 9:30 h. Sajam će se odvijati u predviđenom prostoru šatora, a program edukacija odvijat će se u dvorani Centra za posjetitelje Skrivena Dalmacija.

Ulaz je slobodan.