Dugopolje dobilo novu katastarsku izmjeru građevinskih područja

Jučer je u prepunoj dvorani Doma kulture održana javna tribina na kojoj je predstavljena nova katastarska izmjera građevinskih područja katastarske općine Dugopolje. Službena otkrića i detalje o projektu podijelio je načelnik općine, Perica Bosančić.

"Zahvaljujem svima koji su prisustvovali! Ovo je veliki posao koji zahtijeva vrijeme da se kvalitetno odradi", istaknuo je Bosančić te najavio kako se kroz sljedeću godinu planira nastavak izmjera i u naseljima Kotlenice i Koprivno.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Građani i zainteresirani mogu na službenoj poveznici detaljno pregledati koje su čestice obuhvaćene novom izmjernom: karta katastarskih čestica.

Ovaj korak predstavlja važan iskorak u vođenju transparentnog i ažurnog katastarskog registra, čime se olakšava prostorno planiranje i razvoj lokalne zajednice.