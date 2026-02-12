Dubrovkinja zadržavala novac od taksi usluga i nije plaćala poreze, podignuta optužnica

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, nakon provedene istrage, podiglo je optužnicu pred Županijskim sudom u Dubrovniku protiv hrvatske državljanke rođene 1983. godine zbog više kaznenih djela iz Kaznenog zakona, objavljeno je na službenim stranicama DORH-a.

Tereti je se za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaju poreza ili carine, neisplatu plaće te povredu obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.

Prema optužnici, okrivljenica je tijekom 2022. godine na području Dubrovnika, kao odgovorna osoba trgovačkog društva, organizirala pružanje taksi usluga koristeći više zaposlenika koji su naplaćivali vožnje u gotovini i putem aplikacije Uber, nakon čega su joj predavali novac. Ukupan iznos od 45.864,12 eura, kako se navodi, zadržavala je za sebe umjesto da ga položi na račun trgovačkog društva, čime si je pribavila nepripadnu imovinsku korist na štetu društva.

Nadalje, optužnica je tereti da na promet od pruženih taksi usluga u iznosu od 62.831,62 eura nije obračunala ni platila porez na dodanu vrijednost od ukupno 12.566,32 eura, kao ni porez na dobit u iznosu od 4.586,38 eura.

Također joj se stavlja na teret da zaposlenicima nije uplaćivala zakonske doprinose na plaće koje je isplaćivala u gotovini te da nije uredno vodila poslovne knjige koje je bila obvezna voditi, zbog čega je bila otežana preglednost poslovanja društva.