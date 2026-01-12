Dubrovačka policija kaznila tipa s 5300 eura. Evo što je napravio

Policijski službenici postaje prometne policije Dubrovnik su tijekom redovne kontrole prometa u četvrtak, 8. siječnja, oko 00,50 sati, na području Dubrovnika zaustavili moped zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 25-godišnjak.

Prometnom kontrolom je utvrđeno kako vozač mopedom upravlja prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,75 promila.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama kažnjen je novčanom kaznom od 5.300,00 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima AM kategorije.

Ovo je ujedno najveća novčana kazna izrečena u proteklom tjednu.