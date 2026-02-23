Tražite poslovni prostor ili garažu za najam? Ovo je prilika: Država nudi prostore u Dalmaciji, ali i šire

Državne nekretnine raspisale su novi javni natječaj za zakup 25 poslovnih prostora i garaža u osam hrvatskih gradova – od Zagreba i Varaždina, preko Osijeka i Daruvara, do obalnih lokacija u Zadru, Rijeci, Puli te u Stivanu na otoku Cresu.

Kako je navedeno u javnom pozivu, pregledi prostora organizirani su od 9. do 12. ožujka 2026., u terminima koji su definirani natječajnom dokumentacijom. Riječ je o drugom natječaju Državnih nekretnina u 2026. godini, a u ponudi su prostori različitih površina i početnih zakupnina – od manjih lokala do najvećeg prostora na natječaju.

U Zagrebu, u tzv. nultoj zoni, u zakup se daje poslovni prostor u Prolazu sestara Baković 1, površine oko 20 četvornih metara, s početnom zakupninom od 306,07 eura. U prvoj gradskoj zoni, uz lokaciju u Gundulićevoj 18, u ponudi su i prostori u drugim gradovima: u Rijeci na adresama Trpimirova 3B i 5, u Osijeku u Županijskoj 20, u Zadru u ulici Federica Grisogona 1, u Puli na Rivi 14 te u Daruvaru na Trgu dr. Franje Tuđmana 7.

Zagrebački prostori na natječaju kreću se od najmanjih 11,50 četvornih metara u Grškovićevoj 14, uz početnu zakupninu od 125,35 eura, do 86,70 četvornih metara u Deželićevoj 22 s početnom zakupninom od 472,52 eura. Među istaknutim lokacijama je i poslovni prostor od 49 četvornih metara u Ulici grada Vukovara 222, koji je prvi put ponuđen na natječaju, s početnom cijenom od 411,60 eura. Na širem gradskom području nude se i prostori na Trešnjevci i u Malešnici – 45 četvornih metara na Novoj cesti 29 (početno 326,90 eura) te 70 četvornih metara na Trgu hrvatskih pavlina 2 u Malešnici (početno 343,59 eura).

Rijeka je zastupljena s četiri poslovna prostora, a među njima se izdvaja prostor na riječkoj Žabici, u Krešimirovoj 6A, nedaleko autobusnog kolodvora, s početnom zakupninom od 809,60 eura. Najveći prostor na cijelom natječaju nalazi se u Rijeci, u Trpimirovoj 3B i 5, površine 229,66 četvornih metara, s početnom zakupninom od 3.858,29 eura. Na Kvarneru je ponuđen i otočni prostor – 80 četvornih metara u Stivanu na Cresu, uz početnu mjesečnu zakupninu od 379,40 eura.

U Varaždinu se u zakup daje poslovni prostor od oko 60 četvornih metara u visokom prizemlju stambeno-poslovne zgrade na Malom placu, s početnom zakupninom od 294,24 eura. Natječajem je obuhvaćeno i pet garaža – četiri u Zagrebu (na lokacijama Radauševa, Šeferova i Viktora Kovačića) te jedna u Puli, u Ujevićevoj 1, u neposrednoj blizini parka Monte Zaro.

Prostori se daju u zakup u viđenom stanju na razdoblje od 10 godina, uz pogodnost oslobađanja od plaćanja zakupnine prvih mjesec dana od solemnizacije ugovora. Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe, udruge te fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću, dok za garaže mogu sudjelovati i fizičke osobe. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom, sukladno uvjetima natječaja.