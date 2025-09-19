Država objavila: Prosječna neto plaća u Hrvatskoj je 1.437 eura

Prosječna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za srpanj 2025. iznosila je 1.437 eura, što je u odnosu na lipanj nominalno manje za 0,5%, a realno za 0,9%.

Prosječna bruto plaća u istom razdoblju iznosila je 2.000 eura, što predstavlja pad od 0,4% nominalno i 0,8% realno u odnosu na mjesec ranije, objavio je Državni zavod za statistiku.

Najviša prosječna neto plaća zabilježena je u djelatnosti zračnog prijevoza – 2.353 eura, dok je najniža isplaćena u proizvodnji odjeće – 937 eura. Kada je riječ o bruto plaći, najviša je također u zračnom prijevozu – 3.436 eura, a najniža u proizvodnji odjeće – 1.232 eura.

U usporedbi sa srpnjem 2024., prosječna neto plaća je nominalno viša za 9,3%, a realno za 5,0%. Prosječna bruto plaća bilježi rast od 9,8% nominalno i 5,5% realno.

Za razdoblje od siječnja do srpnja 2025. prosječna neto plaća iznosila je 1.432 eura (rast od 10,2% nominalno i 6,4% realno), dok je prosječna bruto plaća bila 1.990 eura (rast od 11,0% nominalno i 7,1% realno).

U srpnju je zabilježeno prosječno 182 plaćena sata, što je 10,3% više nego u lipnju. Najveći broj plaćenih sati bio je u vodenom prijevozu (191), a najmanji u djelatnostima socijalne skrbi bez smještaja (172).

Prosječna neto satnica iznosila je 7,72 eura, što je 8,6% manje nego u lipnju, ali 9,2% više nego u istom mjesecu 2024. godine. Prosječna bruto satnica bila je 10,74 eura, također 8,6% niža u odnosu na lipanj, no 9,7% viša na godišnjoj razini.

Medijalna neto plaća za srpanj iznosila je 1.249 eura (rast od 1,3% u odnosu na lipanj i 10,5% u odnosu na srpanj 2024.), dok je medijalna bruto plaća iznosila 1.702 eura (rast od 1,1% mjesečno i 10,7% godišnje).