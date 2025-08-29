Država je tužila Emily Gendu. Evo detalja

Država od Emily Gende, kćeri benkovačkog branitelja Nediljka Gende, traži povrat oko 1.300 eura školarine jer nije završila Policijsku akademiju, doznaje Index.

Dapače, izbačena je s nje nakon prijave za diskriminaciju, odnosno puštanje Thompsonovih pjesama cimerici muslimanske vjeroispovijesti te šaranja ustaškog simbola - "ušatog" U - po zidovima.

Budući da je prema ugovoru s Policijskom akademijom imala obvezu ostati raditi u policiji, Emily Genda dobila je nakon prekida školovanja račun iz MUP-ove službe za financije. Trošak njezinog školovanja iznosio je nešto više od 10 tisuća kuna, odnosno oko 1.300 eura. Država je tužbom zatražila od djevojke da taj novac vrati.

Incident na festivalu u Benkovcu

Emily Genda privukla je pozornost javnosti nakon što je pod vodstvom njezina oca prekinut festival "Nosi se" u Benkovcu. Nediljko Genda predvodio je prosvjed zabranitelja protiv festivala i njegovih organizatora. Uspjeli su prekinuti prvu predstavu vrijeđajući glumce, a zatim i odgoditi cijeli festival koji je, prema njihovim tvrdnjama, omalovažavao branitelje i Domovinski rat.

Nakon objave detalja s prosvjeda tijekom kojeg je napadnuta lokalna novinarka Melita Vrsaljko, Emily Genda oglasila se na Facebooku. Prozvala je festival zbog jugonostalgije, te stala u obranu svog oca.

"On nije nikakav vođa nego čovjek koji zna što je čast, žrtva i istina. Moj otac je od prvog do zadnjeg dana krvlju branio ovu državu, dok ste vi tada sjedili u toplom i danas se pravite moralnim autoritetom", napisala je i zatim prozvala sve one koji kritiziraju zabranitelje.

Kontroverze oko nastupa i suspenzije

"Vi koji danas pod krinkom 'kulture' promovirate blud, nemoral, jugonostalgiju i ljevičarsku ideologiju niste dostojni ni spomenuti branitelje, a kamoli ih vrijeđati", poručila je. Na to joj je uzvratila novinarka Vrsaljko, otkrivši da Emilly Genda u slobodno vrijeme nastupa pjevajući narodnjačke pjesme, među kojima su i one Cece Ražnatović, udovice srpskog zločinca Arkana.

Onda se opet javio Nediljko Genda koji je, braneći kćer tvrdnjama da "cijela Hrvatska sluša cajke", otkrio da je Emily suspendirana s Policijske akademije zbog Thompsonovih stihova. Index je otkrio da se nije radilo samo o Thompsonovim stihovima već ponižavanju i diskriminaciji cimerice muslimanske vjeroispovijesti te crtanju ustaških simbola.

Intervencija ministra Tome Medveda

Kada su uslijedili novi zabraniteljski prosvjedi zbog drugih festivala, angažirao se ministar Tomo Medved koji je očito poslan da smiri situaciju. Pozvao je predstavnike zabranitelja na sastanak, te kasnije objavio kako su "izrazili zabrinutost zbog nesmiljenih napada na članove njihovih obitelji, zahvalivši ministru na mogućnosti iznošenja svojih stavova". Budući da je na sastanku bio i Genda, izvjesno je da se i on požalio na informacije objavljene o svojoj kćeri.

Međutim, činjenica je da država još uvijek vodi sudski postupak protiv Emilly Gende i traži da joj djevojka vrati 1.300 eura za troškove školovanja. U prosincu 2023. Općinski sud u Zadru odbio je zahtjev države.

U prvostupanjskoj presudi navedeno je da je Emilly Genda bila isključena iz programa školovanja jer je protiv nje bio podignut optužni prijedlog za prekršaj, iako tada još nije postojala presuda. Na temelju toga MUP je raskinuo ugovor i zatražio povrat sredstava.

Proces i dalje traje

Međutim, kasnije je pravomoćnom presudom Visokog prekršajnog suda oslobođena optužbi. Sud je utvrdio da ona nije sama svojom krivnjom prekinula školovanje, nego da ju je MUP isključio zbog optužnog prijedloga koji se pokazao neutemeljenim.

Zbog toga nisu bili ispunjeni uvjeti iz ugovora prema kojima bi morala vratiti troškove školovanja, pa je sud zaključio da zahtjev države nema pravne osnove. Drugim riječima, Emilly Genda nije morala vratiti novac jer nije sama kriva što nije završila program - isključena je zbog optužbe od koje je kasnije oslobođena.

Državno odvjetništvo uložilo je žalbu koju je nedavno viši sud i prihvatio. Utvrđena je bitna povreda Zakona o kaznenom postupku, pa je presuda ukinuta i vraćena na ponovno suđenje. Općinski sud u Zadru trebao bi uskoro ponovno početi odlučivati o ovoj tužbi Republike Hrvatske protiv Emily Gende.