Drveniško kulturno ljeto: Klapa Dežgracija oduševila publiku u crkvi sv. Jurja

U sklopu programa Drveniškog kulturnog ljeta, koji se održava kao dio 55. Trogirskog kulturnog ljeta, održani su 3. Drveniški dani klasične glazbe u suradnji s Udrugom Radovan iz Trogira.

Idejna pokretačica i organizatorica manifestacije, Ana Mlačić, i ove je godine pripremila trodnevni program. Publika je imala priliku uživati u koncertu kvarteta saksofona DEOZ, zatim u glazbenom putopisu Putovanje svijetom na krilima mandoline u kojem je i sama nastupila, a završnica je pripala koncertu mješovite klape Dežgracija, održanom treću godinu zaredom u crkvi sv. Jurja na Drveniku Velom.

Ova mlada klapa, osnovana početkom 2023. godine pri Umjetničkoj akademiji u Splitu, već je osvojila niz prestižnih nagrada na Festivalu dalmatinskih klapa Omiš – od Zlatnog omiškog leuta, preko plakete za najbolju izvedbu nove skladbe Gomile, do Brončanog štita s povijesnim grbom grada Omiša.

Na drveniškom koncertu izveli su niz poznatih i novih skladbi, među kojima su Lipa li si, mare moja, Namisto molitve, Vrati se mili cale, Dremle mi se dremle, Kroz planine, Na Čiovu saldun, Nemoj siti, U zemju latinsku, Sa izvora ladna voda, Za dite moje nerojeno, Gomila, Projden kroz pasike i Momen dragom.

Izvedba je bila iznimno nadahnuta i glazbeno besprijekorna, a publika ju je nagradila dugotrajnim i srdačnim pljeskom. Poseban pozdrav dobila je i organizatorica Ana Mlačić, koja je ponovno, zajedno s kolegama s Umjetničke akademije, pripremila kvalitetan i atraktivan program kojim su 3. Drveniški dani klasične glazbe još jednom obogatili kulturnu ponudu Drvenika Velog.