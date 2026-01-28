Društvo Marjan traži raskid koncesije: "Pronađena je nova nezakonitost na Benama"

Splitsko-Dalmatinska županija suočava se s novim problemom na Benama. Društvo Marjan, u svojoj posljednjoj objavi, upozorava da je koncesionar National d.o.o. više od sedam godina poslovao bez potvrđenog Plana korištenja, što predstavlja nezakonito korištenje pomorskog dobra.

Kako navode iz Društva Marjan, to znači da su ležaljke, suncobrani i ugostiteljski sadržaji (stolovi, stolice) postavljeni bez temeljnog dokumenta koji je propisan Pravilnikom, Odlukom i Ugovorom o koncesiji. „Pravilnik SDŽ nalaže jednostrani raskid ugovora u ovakvim okolnostima“, ističu iz Društva Marjan.

„Dosta je bilo korištenja javnog dobra bez temeljnih dokumenata iz razloga političkog pogodovanja koncesionaru. Tražimo žurnu reakciju nadležnih tijela županije i raskid ugovora!“, poručili su iz Društva, dodajući kako su novi zahtjev za raskid ugovora već poslali Županijskom Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo.

Društvo Marjan poziva javnost da prati njihove daljnje korake i akcije u vezi ovog slučaja.