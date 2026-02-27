Društvo Marjan: "Pozivamo Šutu da što prije donese izmjene PPUG-a i GUP-a koje će dodatno zaštiti Marjan"

Društvo Marjan oglasilo se na Facebooku gdje su podsjetili na prosvjede protiv ugostiteljskih objekata na Prvoj vodi.

"15 GODINA POSLIJE: Marjan i Prva voda su ponovo obranjeni!“, poručili su na početku objave.

Podsjećaju kako je prošlo 15 godina od prosvjeda protiv gradnje restorana na Prvoj vodi, ali da, kako navode, pokušaji i dalje postoje.

„15 godina nakon prosvjeda protiv gradnje restorana na Prvoj vodi neki i dalje pokušavaju. 15 godina nakon i dalje budno pratimo da ne dođe do kakvog propusta na štetu Marjana.“

Navode i kako je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije odbilo žalbu te potvrdilo raniju odluku županijskih vlasti.

„15 godina nakon ponovo možemo informirati javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije odbilo žalbu Jurice Jelavića i potvrdilo stav Splitsko-dalmatinske županije koja je obustavila postupak za utvrđivanje posebnih uvjeta za izgradnju ugostiteljskog objekta od 64m2 koji s pergolom i podestom bi zauzeo bruto površinu od 752m2 na Prvoj vodi!“

Na kraju objave uputili su i poziv gradonačelniku Splita.

„Ovom prilikom pozivamo gradonačelnika Grada Splita Tomislava Šutu da što prije donese izmjene PPUG-a i GUP-a koje će dodatno zaštiti Marjan!“