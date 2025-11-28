Društvo Marjan: "Ipak kreće sanacija Marjana"

Društvo Marjan objavilo je kronologiju događaja vezanih uz sanaciju posljedica nevremena u park-šumi Marjan, iz koje proizlazi da postupak ipak ide dalje unatoč preprekama u javnoj nabavi.

Prema navodima Društva, 10. studenoga 2025. pristigla je žalba na javnu nabavu za radove sanacije. Deset dana nakon toga javnost nije bila informirana od strane Grada Splita, pa je Društvo Marjan 20. studenoga objavilo informaciju o žalbi te upozorilo da bi čekanje redovitih rokova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) moglo dovesti do toga da se sanacija ove godine uopće ne provede. Upozorili su kako bi takav ishod ugrozio park-šumu i otvorio prostor povratku potkornjaka.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Društvo Marjan navodi da je 25. studenoga, potaknuto njihovim upozorenjem, Grad Split posvetio veću pažnju problemu te DKOM-u poslao zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave. Kao razlog je istaknuto da zbog žalbe Marjanu prijeti veća šteta nego što iznosi ukupna vrijednost radova koji su predmet žalbe.

Dva dana kasnije, 27. studenoga 2025., DKOM je donio rješenje kojim se odobrava nastavak postupka javne nabave, čime je, prema objavi Društva Marjan, omogućeno da sanacija ipak krene.

Na kraju objave Društvo Marjan poručuje kako će nastaviti čuvati Marjan i upozoravati na sve probleme koje uoče vezane uz "pluća grada".