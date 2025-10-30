Društvene igre vraćaju se na Šperun u novom formatu Prva večer "Ajmo se igrat!" održat će se u Zoni u petak, 31. listopada od 18 sati do ponoći.

Riječ je o novom konceptu druženja uz društvene igre. Glavna tema večeri bit će Settlers of Catan, ali sudionici će moći zaigrati i brojne druge popularne igre.

- Ovo je prilično raznolik tjedan u Zoni. Popravljali smo bicikle, kuhali europske delicije te razgovarali o filmu i glazbi. Večeras igramo šah, a u petak nas čekaju moderne društvene igre koje se vraćaju na Šperun nakon ljetne pauze i održavat će se svakog posljednjeg petka u mjesecu. Igrat ćemo se u novom formatu i ponovno u suradnji s Udrugom za fantastiku, igre i znanstvenu fantastiku F&ST - najavljuje Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Svako druženje "Ajmo se igrat!" imat će glavnu igru večeri koju će novi igrači moći upoznati, a iskusni igrači zaigrati u društvu najboljih igrača i dokazati svoje vještine. Igranje i posudba igara su besplatni.