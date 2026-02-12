Drugo izdanje popularnog Dječjeg sveučilišta donosi temu financijskog opismenjivanja djece i mladih

Nakon uspješnog prvog izdanja na kojem je sudjelovalo više od osamdesetero djece različitih uzrasta, Dječje sveučilište nastavlja se 18. veljače na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Ovaj jedinstveni europski format popularizacije znanosti provodi se kroz projekt Science Comes to Town i namijenjen je djeci u dobi od 8 do 14 godina, koja ovim putem imaju priliku doživjeti znanost iz prve ruke, u pravom sveučilišnom okruženju.

Radionicu „BizLabJunior istražuje – tajne nestalog novca“ vodit će izv. prof. dr. sc. Sandra Pepur i prof. dr. sc. Ana Rimac Smiljanić, autorice i voditeljice edukativnog programa BizLabJunior, usmjerenog na financijsko i poduzetničko opismenjavanje djece i mladih.

Profesorice će sudionicima prezentirati i približiti dio programa BizLabJunior, a kroz igru i istraživački pristup djeca će učiti da novac ne pada s neba, kako razlikovati potrebe od želja, postavljati osobne ciljeve te prepoznati zamke „besplatnih“ virtualnih igara i aplikacija koje često potiču nesvjesnu potrošnju.

Radionica „BizLabJunior istražuje – tajne nestalog novca“ održat će se 18. veljače 2026. u 16:00 sati u Malom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Program je besplatan i javan, ali je zbog ograničenog broja mjesta potrebna prethodna registracija.

Prijave se zaprimaju na e-mail adresu scttsplit@gmail.com do utorka, 17. veljače u 14:00h.

Moguće su pojedinačne i grupne prijave. Očekivano trajanje predavanja je 45 minuta.

Podsjetimo, prvo izdanje Dječjeg sveučilišta održano je krajem siječnja 2026. godine na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. Tom je prigodom dr. sc. Daria Ezgeta Balić s Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu održala interaktivno predavanje na temu „Ispod površine mora“, na kojem su djeca imala priliku kroz igru učiti o ulogama koje različiti organizmi imaju u očuvanju stabilnosti morskih ekosustava.

Više o projektu:

Science Comes to Town međunarodni je projekt financiran kroz program Obzor Europa, čiji je cilj povezivanje znanosti i građana tijekom godinu dana javnih događanja i interaktivnih aktivnosti u tri europska grada – Splitu, Kielu i Brestu. Kroz više od tisuću aktivnosti, u koje će biti uključeno više od 70 partnera, gradovi sudionici postat će živi laboratoriji i mjesta susreta znanosti i građana. Program obuhvaća festivale, radionice, rasprave i različite kreativne formate, a očekuje se sudjelovanje više od 1,5 milijuna građana.

Glavni partneri projekta u Hrvatskoj su Grad Split, Sveučilište u Splitu, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Institut za oceanografiju i ribarstvo. Pridruženi partneri su: Gradska knjižnica Marka Marulića, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Fotoklub Split, Kino klub Split, Jedriličarski klub Zenta, Udruga za robotiku "Inovatic" i Zajednica tehničke kulture grada Splita.