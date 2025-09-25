Drugi dan MFK-a u znaku dalmatinskih autora i slikovnica

Uz brojne radionice za djecu koje su u sklopu osmog Mediteranskog festivala knjige cijeli dan i svaki dan odvijaju u prostorima Velike dvorane splitskog SC Gripe, drugi je dan otvoren predstavljanjima dviju slikovnica splitskog "pedigrea".

Prvo je predstavljeno novo izdanje splitske Gradske knjižnice Marka Marulića "Ero s online svijeta", koja je zapravo plod knjižničnog natječaja za slikovnicu raspisanog povodom 130. godišnjice rođenja velikog skladatelja Jakova Gotovca. Pobjednik natječaja splitski je pisac Edi Matić, čiji je tekst objavljen u knjizi uz poeziju Branke Mlinar i Martine Vlahov, te ilustracije Martina Zalara.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Potom su na pozornicu stupili Nebojša Lujanović i Jasen Boko, prvi kao promotor, drugi kao autor slikovnice "Kako je Nevica kupovala kruh" (Profil). Riječ je o priči o djevojčici Nevici koja se uputi u veliku pustolovinu kupovine kruha za svoju obitelj, i na tom putu stječe novog prijatelja, snalažljivog dječaka Luku. Boki je, nakon serije putopisa, ovo prva slikovnica, nastala u suradnji s ilustratoricom Vandom Čižmek.

A popodnevni program također je bio okrenut Dalmaciji, dijelom i kroz dijalektalnu književnost. Bračani Hrvoje Marko Peruzović (makar sa zagrebačkom adresom) i Ivica Jakšić Čokrić Puko uzajamno su predstavili svoje nove radove, zbirke poezije "Anomalija vode", odnosno "Pripreme za smak svijeta" (obje u nakladi Jesenski i Turk).

Uz čitanje pjesama iz zbirki, a Peruzović je svoju i ilustrirao, njih dvojica su se pred dosad najbrojnijom publikom jedne od promocija prisjetili svojih dosadašnjih suradnji, posebno u živopisnim Pukotovim predstavama u Bolu. A kako samo njih dvojica mogu, tako je njihov nastup doživio veliki aplauz obožavatelja.

Nakon njihovog nastupa, došao je red i na Makarku Anitu Batinić i njezinu zbirku "Kad smo seke i ja bile dica" (Jesenski i Turk), koju je uz autoricu predstavila baš "seke", novinarka i spisateljica Dada Batinić, inače i ranije gošća MFK, uz moderaciju urednika festivalskog programa Krunu Lokotara. Knjiga je nastala iz Anitinih zapisa na Facebooku, koje su izazvale veliku pažnju pratitelja i prijatelja, i sve se više širile. Premda nije pobijedila na natječaju za literaturu s društvenih mreža, privukla je izdavače i, kako kaže, "nastala je knjiga".

Dada, inače novinarka Slobodne Dalmacije, kaže da prije izdavanja knjige nije vidjela sestrine priče, i sada su neka vrsta "konkurencije", ali najviše u vlastitoj obitelji i kući. Svojedobno su u Makarskoj zajedno vodile knjižarski antikvarijat nazvan Bukalo po očevom nadimku, a obje ih od djetinjstva krasi ljubav prema knjizi, pa je i pisanje bilo logičan izbor, bez obzira na Anitino matematičko obrazovanje. Priče u knjizi nostalgična su prisjećanja na djetinjstvo sestara Batinić i doživljaje njih i drugih članova njihove obitelji, od kojih je nekoliko čula i brojna publika na MFK.

"Pomalo mi je žao današnje djece kojima je sve odmah dostupno, mi smo kroz odrastanje stalno morale nešto iščekivati kako bismo dobili, pa su kroz to nastale i drugačije uspomene, nama ljepše", rekla je Anita.

Naravno, 8. Mediteranski festival knjige ide dalje, a vikend je tradicionalno bogat programima na Gripama. U petak, 26. rujna, sve počinje jutarnjim razgovorom s autoricom popularnih knjiga za djecu Sanjom Pilić, pa slijedi panel Kako očuvati i prezentirati govor kao nematerijalnu kulturnu baštinu. U popodnevnom programu promocija čekaju nas "Fjaka" poljske spisateljice Aleksandre Wojtaszek, pa "Hrvatski autorski strip" Matije Pisačića. U večernjem programu prvo ćemo čuti uzajamno predstavljanje knjiga Nebojše Lujanovića i Alide Bremer "Jošuino drvo", odnosno "Tesla ili Zatvaranje krugova". Na koncu stiže Jurica Pavičić sa svojim novim kriminalističkim romanom "Usta puna mora" kojim ovaj novinar, publicist i književnik nastavlja niz vrlo čitanih i nagrađivanih trilera iz današnje hrvatske stvarnosti.