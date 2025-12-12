Drugi adventski vikend u Trogiru donosi koncerte Aerodroma i Jole

Zimska Adventura u Trogiru nastavlja se drugim adventskim vikendom koji donosi bogat glazbeni i zabavni program na Trgu Ivana Pavla II. Nakon uspješnog početka adventskih događanja, središte grada i ovoga će vikenda postati mjesto okupljanja, dobre glazbe i blagdanske atmosfere.

U petak, 12. prosinca, s početkom u 21 sat, na glavnoj pozornici nastupit će legendarna rock grupa Aerodrom. Publiku očekuje večer ispunjena poznatim hitovima i energičnim nastupom koji će obilježiti početak adventskog vikenda u Trogiru.

Subota, 13. prosinca, započinje programima namijenjenima najmlađima. Od 11 sati na Trgu Ivana Pavla II održat će se dječja predstava Dan u laboratoriju Djeda Mraza, u podne slijedi doček svete Lucije, a potom i koncert učenika Glazbene škole Josip Hatze. U 17 sati, u franjevačkom samostanu sv. Ante na Dridu, bit će zapaljena treća adventska svijeća uz prigodan program.

Subotnju večer, s početkom u 21 sat, obilježit će koncert Jole, jednog od najpoznatijih domaćih zabavljača. Njegov nastup donosi prepoznatljivu energiju, komunikaciju s publikom i niz hitova koji redovito podižu atmosferu.

U ambijentu povijesne jezgre i blagdanskog uređenja, Zimska Adventura i ove godine potvrđuje status jednog od najposjećenijih adventskih događanja u Dalmaciji, nudeći sadržaj za sve generacije.