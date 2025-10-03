Drska krađa u šibenskoj crkvi: Žena odnijela novac i prehrambene proizvode

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik su proveli kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakinjom osumnjičenom za počinjenje kaznenog djela teške krađe.

Osnovano se sumnja da je osumnjičena, s ciljem pribavljanja protupravne materijalne koristi, u srijedu 1. listopada u Šibeniku u poslijepodnevnim satima, ušla u crkvu odakle je iz dva sef za milodar otuđila novac nakon čega je iz pronađenog paketa otuđila više komada prehrambenih proizvoda i higijenskih artikala.

Nakon dovršenog istraživanja osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.