DRSKA KRAĐA Nepoznati počinitelj 70-godišnjakinji strgnuo lančić na ulici, policija objavila upozorenje

U Zagrebu je u petak zabilježena drska krađa u kojoj je oštećena 70-godišnja žena, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Prema policijskom priopćenju, događaj se zbio 20. ožujka oko 13.30 sati na Trnju, u Ulici Marije Jurić Zagorke. Nepoznati počinitelj prišao je ženi s leđa te joj s vrata strgnuo lančić i pobjegao.

Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko stotina eura, a policija traga za počiniteljem.

Iz policije upozoravaju kako ovakvim kaznenim djelima najčešće prethodi situacija u kojoj počinitelji stvaraju priliku za napad. Nerijetko se pretvaraju u slučajne prolaznike, promatraju okolinu i čekaju pogodan trenutak kako bi iznenada prišli žrtvi i silovito joj oteli vrijedne predmete poput nakita, torbica ili mobitela.

Napadi su, ističu, brzi i neočekivani, a počinitelji izbjegavaju izravan sukob te se nakon krađe brzo udaljavaju. Upravo zbog elementa iznenađenja, žrtve se često ne uspiju snaći niti zapamtiti detalje koji bi pomogli u njihovom pronalasku.

Policija podsjeća da je riječ o kaznenim djelima koja se najčešće događaju na javnim mjestima poput ulica, parkova, autobusnih stajališta, parkirališta ili pothodnika.

Građanima savjetuju da, kad god je moguće, izbjegavaju osamljena mjesta i kretanje u vrijeme kada je manja frekvencija ljudi, da se kreću u društvu te da budu svjesni mogućnosti da postanu meta napadača. U slučaju krađe, preporučuje se pokušati zapamtiti što više detalja o počinitelju i okolnostima događaja.

Savjeti policije

1. pokušajte izbjegavati osamu i mjesta na kojima nema čestih prolaznika i vremena kada je frekvencija prolazaka mala

2. hodajte u društvu, to ponekad može biti otegotna okolnost počinitelju, kojeg će možda odvratiti od prvotne namjere

3. pokušajte preventivno promišljati o tome da li bi mogli biti moguća meta napadača

4. u slučaju počinjenja drske krađe pokušajte zapamtiti što više detalja o događaju odnosno počinitelju