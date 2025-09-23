DRONOVI IZNAD DANSKE I NORVEŠKE Paraliziran zračni promet, stotine letova preusmjereno

Zračni promet nad Kopenhaškom zračnom lukom bio je potpuno obustavljen više od četiri sata nakon što su uočene dvije do tri velike bespilotne letjelice u blizini aerodroma.

Kako je priopćeno iz Copenhagen Airporta, promet je ponovno pokrenut nešto poslije ponoći, no brojni letovi ostali su otkazani ili preusmjereni prema drugim zračnim lukama u Danskoj i Švedskoj. Putnicima se savjetuje da se za informacije obrate izravno svojim aviokompanijama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

— „Razlog za ponovno otvaranje je činjenica da dronovi neko vrijeme nisu bili uočeni u zračnom prostoru,“ izjavila je glasnogovornica zračne luke Lise Kürstein.

Helikopteri i vojni avioni nad Kopenhagenom

Tijekom večeri iznad aerodroma kružio je policijski helikopter, a prema izvješćima danskih medija u zrak su podignuti i vojni borbeni avioni. Policija i vojska nisu potvrdili pokušava li se dronove oboriti, ali su poručili da sve službe usko surađuju.

Očevici su na društvenim mrežama opisivali kako dronovi povremeno emitiraju „vrlo jako svjetlo“. Putnici koji su već sjedili u zrakoplovima vraćeni su u terminale.

Slična situacija i u Norveškoj

Gotovo istodobno, dronovi su primijećeni i u Oslu, gdje je također došlo do privremenog zatvaranja zračne luke. Norveška policija zasad ne povezuje incidente u Danskoj i Norveškoj, iako su se vremenski poklopili.

Gužve i nervoza među putnicima

Više od 35 letova koji su trebali sletjeti u Kopenhagen preusmjereno je u Malmö, Göteborg, Aarhus i Billund. U terminalima je nastao metež, a mnogi su se putnici žalili na kašnjenja i neizvjesnost.

— „Ljudi izgledaju iscrpljeno. Sjede po podu, vruće je i čuje se mješavina jezika iz cijelog svijeta,“ opisao je danski novinar Joachim Talbro Paulsen atmosferu u terminalu 2.

Među onima koji su ostali zarobljeni u zračnoj luci bila je i skupina danskih gimnazijalaca koja je trebala letjeti u Pariz.

Policija se obraća javnosti

Kopenhaška policija najavila je konferenciju za novinare u 1:30 sati, na kojoj će iznijeti više detalja o incidentu s dronovima.

Još uvijek nije poznato tko je upravljao bespilotnim letjelicama, kao ni jesu li događaji u Danskoj i Norveškoj povezani.