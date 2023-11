'DROGIRANJE NA RAČUN DRŽAVE' SVE VEĆI PROBLEM Josipa Kokorić Tomašević: "I za to ima lijeka"

Prema podacima HZJZ-a, tijekom 2022. u Hrvatskoj je registrirano 6078 osoba liječenih zbog ovisnosti o psihoaktivnim drogama, od kojih je 641 prvi put bila na liječenju, a analiza smrti svih osoba koje su ikad bile na liječenju zbog zlouporabe psihoaktivnog sredstva pokazala je da je u 2021. umrlo 346 osoba, odnosno gotovo jedna dnevno, piše HRT.

Prosječna dob liječenih zbog zlouporabe droga je 40,8 godina, a prosječna dob osoba koje su prvi put na liječenju je 29,8 godina. U 2022. liječila su se i 132 maloljetnika, među kojima je najmlađa osoba imala samo 12 godina.

"Terapija se daje na ruke i pacijentima koji će ju preprodati"

Jedan od problema s kojim se liječnici svakodnevno susreću kod bolesti ovisnosti je i zloporaba terapije metadonom, koja se, sve češće, može naći na crnom tržištu. Kako je do problema došlo, objasnila je Josipa Kokorić Tomašević, direktorica Lige za prevenciju ovisnosti.

"Na temelju službenog dokumenta definirani su načini i količine primanja terapije metadonom. Klasični i najrigorozniji način je svakodnevni odlazak liječniku obiteljske medicine, kada ispred zdravstvenog djelatnika pacijent popije propisanu terapiju. To je najučinkovitiji način kontroliranja trošenja terapije. No, ako je osoba zaposlena, neće biti u mogućnosti svakodnevno odlaziti liječniku. U tim slučajevima, terapija se može dodijeliti i na ruke, suradniku pacijentu (onom pacijentu koji terapiju ne preprodaje i ne uzima je intravenozno), ili članu obitelji koji može kontrolirati konzumaciju", uvodno je kazala Kokorić Tomašević.

"Međutim, ono što znamo s terena, je da se terapije na ruke daju i osobama koje nisu pouzdane, odnosno, osobama koje će terapiju preprodati. Procedura ide tako da ovlašteni psihijatar adiktolog propisuje nalaz u kojem naznačuje u kojem se intervalu daje terapija, jednom, dvaput, ili više puta tjedno, ili se daje članu obitelji na ruke. Na temelju navedenog nalaza, liječnik obiteljske medicine izdaje terapiju na propisani način. Problem se pojavi, ako osobi kojoj su potrebne manje doze metadona, liječnik propiše više, a pacijent razliku proda", naglasila je Kokorić Tomašević.

U cijeloj splitsko-dalmatinskoj županiji trenutno su samo dva liječnika adiktologa, iako je stopa liječenih ovisnika vrlo visoka i radi se o najvećoj županiji. Preprodaja metadona vrši se na ulicama, a osobe koje ga kupuju nisu registrirane u sustavu kao ovisnici.

"Prema uputi o lijeku, doza održavanja je inače do 100 miligrama. Unutar te doze, ima situacija u kojima pacijentima tolerancija raste, pa se doza postupno povećava. Ako je doza maksimalno povećana, tada već možemo govoriti o njihovoj radnoj nefunkcionalnosti, a ako uz to uzimaju i alkohol ili neke druge droge onda je to drogiranje na račun države", kaže sugovornica.

Terapija jednom mjesečno umjesto jednom dnevno

Trenutno, stručnjaci zagovaraju terapiju u obliku supstitucijskog dugodjelujućeg sredstva, depo pripravka, čime bi se rasteretilo same pacijente, ali i cjelokupni zdravstveni sustav. Pacijenti bi tako dobili priliku pronaći i sezonski ili posao izvan mjesta stanovanja i ne bi se svakog tjedna morali vraćati kući svom liječniku, čime i oni ostaju suradljivi za liječenje.

"Depo pripravak spominje se već više godina u Hrvatskoj, ali još uvijek nije dostupan. Radi se injekciji metadona koju pacijent dobije jednom mjesečno, a terapija se otpušta tijekom cijelog mjeseca, ili tijekom narednih 15-ak dana, ovisno o dozi. Ovaj način primjene riješio bi problem preprodaje ali i problem intravenozne konzumacije", zaključila je Kokotović Tomašević.

Put do izlječenja zasigurno nije lagan, ali ipak, postoje načini. Svrha metadona je uklanjanje znakova apstinencijske krize kod ovisnika o psihoaktivnim drogama. Uz to, ako se pacijent odluči, može u kontroliranim uvjetima u bolnici, postupnim koracima potpuno prestati biti ovisan i o metadonu. Iako apstinencijska kriza izgleda drugačije i traje duže, količina lijeka se postupno smanjuje svaki drugi dan. Nakon toga, ulazi se u proces drugim tretmanima i rada na sebi čime se kao konačni cilj nazire resocijalizacija i život dostojan svakoga čovjeka.