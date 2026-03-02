Drogiran i bez vozačke: Ponavljač s 37 prekršaja opet na cesti, a sud ga pušta na slobodu

Tijekom večernjih sati u petak, 27. veljače, policijski službenici Policijske postaje Korčula su u obavljanju redovne prometne kontrole u Vela Luci zaustavili osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 43-godišnji hrvatski državljanin.

Vozač tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, a prometnom kontrolom je utvrđeno da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja koji je u posljednjih 10 godina čak 37 puta zatečen u kršenju prometnih propisa i kojem je ukinuta vozačka dozvola do siječnja 2027. godine.

Osim toga, preliminarnim testiranje na prisutnost droga u organizmu je bio pozitivan na amfetamin i tetrahidrokanabinol, dok je testiranje krvi i urina na prisutnost droga kategorički odbio.

S obzirom na to da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja koji na snazi ima dvije pravomoćne sudske presude za najteže prometne prekršaje, policija je vozilo kojim je upravljao privremeno oduzela.

Vozač je uhićen i odveden na Općinski sud u Dubrovniku - Stalna služba u Korčuli uz prijedlog policije sudu da se kazni dvomjesečnom zatvorskom kaznom.

Općinski sud u Dubrovniku - Stalna služba u Korčuli je donio odluku kojom se vozač pušta na slobodu i postupak nastavlja redovnim putem.