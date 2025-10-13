Close Menu

Drogerski 'ulov' u Splitu. Oglasila se splitska policija

Riječ je o 34-godišnjaku

Policijski službenici Prve policijske postaje dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjim muškarcem, provedeno zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Naime,  u petak 10. listopada 2025. godine na području Splita policijski službenici su postupali prema 34-godišnjaku koji je posjedovao 44 grama droge marihuane, a tijekom daljnjeg kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je u stanu na splitskom području imao još 562 grama droge marihuane. Droga koju je 34-godišnjak posjedovao je oduzeta, a protiv 34-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu

Tekst se nastavlja nakon oglasa
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0