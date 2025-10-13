Drogerski 'ulov' u Splitu. Oglasila se splitska policija

Policijski službenici Prve policijske postaje dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjim muškarcem, provedeno zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Naime, u petak 10. listopada 2025. godine na području Splita policijski službenici su postupali prema 34-godišnjaku koji je posjedovao 44 grama droge marihuane, a tijekom daljnjeg kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je u stanu na splitskom području imao još 562 grama droge marihuane. Droga koju je 34-godišnjak posjedovao je oduzeta, a protiv 34-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu

