DROGA U PLOČAMA Gradski HDZ o ostavci Aleksandra Ostojića: "Gradonačelnik nije osudio čin svog predsjednika"

Predsjednik Gradskog vijeća Ploča Aleksandar Ostojić podnio je neopozivu ostavku na tu funkciju, a prema neslužbenim podacima Ostojić je 'uhvaćen' u posjedovanju opojnih droga.

O svemu se se danas oglasili iz HDZ-a Ploče, inače oporbene stranke u Gradskog vijeću Grada Ploča.

"Umjesto da na naslovnicama medija o Pločama slušamo o pozitivnim promjenama i novim projektima, imamo ovakve vijesti. U najmanju ruku je sramotno i nedopustivo da predstavnike gradske vlasti usred bijela dana u centru grada policija uhvati s nemalom količinom opasne droge", javljaju iz HDZ-a Ploče.

"Ono što je još sramotnije jest da gradonačelnik ni u jednom trenutku nije osudio čin svog predsjednika gradskog vijeća već je samo formalno prihvatio njegovu ostavku, tek nakon što je cijela priča došla do medija. I to nekoliko dana nakon događaja. Što to znači, da nisu mediji počeli propitivati, ne bi se ni dala ostavka niti bi je gradonačelnik zatražio?", pitaju se te nastavljaju:

"Šutnja i indiferentnost obično znači odobravanje što u konačnici dovodi do toga da ovakvo ponašanje postane društveno prihvatljivo. Ovo je tema oko koje ne smijemo tražiti kompromis i trebamo jasno i glasno reći da ovo nije normalno i da ovo nije, niti će ikada biti slika našeg grada", zaključuju iz HDZ-a Ploče.