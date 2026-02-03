Drniš ponovno 'živi': Mladi se vraćaju, vrtići krcati, grad se budi iz sna

Dalmatinska zagora godinama je bila područje odakle se masovno iseljavalo. U posljednje vrijeme bilježi se porast onih koji se vraćaju iz Njemačke, Irske, ali i Australije. Drniš je posjetio i resorni ministar, koji najavljuje novi krovni zakon o demografiji, ali i da će ukupni iznos mjera godišnje prijeći milijardu eura.

"Počeli su se ljudi vraćati, vidimo i po vrtiću. Vrtić nam je pun djece, jako smo zadovoljni i mislim da je ovo jedna lijepa sredina u kojoj bi jedna mlada obitelj mogla funkcionirati jako lijepo", kazala je Matea Gabrić za Dnevnik Nove TV.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Grad koji je izgubio gotovo 20 posto stanovnika, za one koji su ostali itekako ima prednosti. Gradonačelnik kaže da je iz Australije stiglo 20 povratnika.

"Ovdje imaju poljoprivredu ako će se baviti, koliko hoće. Imaju i industriju. Vidi se da su živnuli. Nije više to neki mrtvi grad", rekao je Silvestar.

Resorni ministar uvjerava da potezi već daju ozbiljne rezultate u cijeloj državi.

"Vrtio se broj od 13.000 onih koji koriste mjeru povratka, u dvije godine i više. Ali mi imamo najnovije podatke, koji će bit uskoro i službeno objavljeni, radi se o više od 15.000 do 20.000 povratnika", rekao je Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva.

Svoj doprinos morat će dati i lokalna samouprava. U Drnišu komunalno će opremiti četiri državna zemljišta za gradnju kuća mladih obitelji. Sve detalje pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Ivana Kaštelana.