Drniš i Gradac domaćini 13. Festivala zborske duhovne glazbe „Jubilate Deo“

Nadolazećeg vikenda, 25. i 26. listopada 2025., u Drnišu i Gradcu održat će se 13. Festival zborske duhovne glazbe „Jubilate Deo“, tradicionalna manifestacija koja okuplja zborove iz cijele Hrvatske u slavlju duhovne pjesme i zajedništva.
Koncertna večer Festivala održat će se u subotu, 25. listopada, s početkom u 19 sati u crkvi Gospe od Ružarija u Drnišu. Na pozornici će se izmjenjivati pjevači šest zborova koji stižu iz Rijeke, Zadra, Splita, Jesenica i Drniša.
Publika će imati priliku poslušati nastupe:
- Gradskog pjevačkog zbora „Neuma“ iz Drniša – organizatora Festivala,
- Hrvatskog pjevačkog glazbenog društva „Zoranić“ iz Zadra,
- Ženskog vokalnog ansambla „Lilia“ iz Rijeke,
- Mješovitog pjevačkog zbora župe sv. Roka iz Jesenica,
- Splitskog ženskog zbora,
- te Mješovitog pjevačkog zbora župe sv. Roka (Manuš) iz Splita.
Program u Gradcu
Drugi dan Festivala, u nedjelju 26. listopada, održava se u crkvi svete Marije u Gradcu. Svetu misu s početkom u 11 sati predvodit će fra Josip Gotovac, župnik Gradca. Liturgijsko slavlje glazbeno će uveličati Zbor mladih župe sv. Ivana Krstitelja iz Splita i Trio Canticum iz Drniša, koji će nakon mise izvesti i prigodni koncertni program.
Organizatori i pokrovitelji
Festival organizira Gradski pjevački zbor „Neuma“, u suorganizaciji Pučkog otvorenog učilišta Drniš i Župe Gospe od Ružarija. Održavanje Festivala podržavaju i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Šibensko-kninska županija te Grad Drniš.
Organizatori pozivaju sve ljubitelje duhovne glazbe da im se pridruže na ovom glazbenom susretu te ističu kako su dostupni za dodatne informacije putem e-maila neuma.drnis@gmail.com ili na broj 091/529-7437 (Jelena Prpa Vuletić, umjetnička voditeljica GPZ „Neuma“).