Drniš i Gradac domaćini 13. Festivala zborske duhovne glazbe „Jubilate Deo“

Nadolazećeg vikenda, 25. i 26. listopada 2025., u Drnišu i Gradcu održat će se 13. Festival zborske duhovne glazbe „Jubilate Deo“, tradicionalna manifestacija koja okuplja zborove iz cijele Hrvatske u slavlju duhovne pjesme i zajedništva.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Koncertna večer Festivala održat će se u subotu, 25. listopada, s početkom u 19 sati u crkvi Gospe od Ružarija u Drnišu. Na pozornici će se izmjenjivati pjevači šest zborova koji stižu iz Rijeke, Zadra, Splita, Jesenica i Drniša.

Publika će imati priliku poslušati nastupe:

Gradskog pjevačkog zbora „Neuma“ iz Drniša – organizatora Festivala,

Hrvatskog pjevačkog glazbenog društva „Zoranić“ iz Zadra,

Ženskog vokalnog ansambla „Lilia“ iz Rijeke,

Mješovitog pjevačkog zbora župe sv. Roka iz Jesenica,

Splitskog ženskog zbora,

te Mješovitog pjevačkog zbora župe sv. Roka (Manuš) iz Splita.

Program u Gradcu

Drugi dan Festivala, u nedjelju 26. listopada, održava se u crkvi svete Marije u Gradcu. Svetu misu s početkom u 11 sati predvodit će fra Josip Gotovac, župnik Gradca. Liturgijsko slavlje glazbeno će uveličati Zbor mladih župe sv. Ivana Krstitelja iz Splita i Trio Canticum iz Drniša, koji će nakon mise izvesti i prigodni koncertni program.

Organizatori i pokrovitelji

Festival organizira Gradski pjevački zbor „Neuma“, u suorganizaciji Pučkog otvorenog učilišta Drniš i Župe Gospe od Ružarija. Održavanje Festivala podržavaju i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Šibensko-kninska županija te Grad Drniš.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje duhovne glazbe da im se pridruže na ovom glazbenom susretu te ističu kako su dostupni za dodatne informacije putem e-maila neuma.drnis@gmail.com ili na broj 091/529-7437 (Jelena Prpa Vuletić, umjetnička voditeljica GPZ „Neuma“).