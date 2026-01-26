Driblinzi i dobra djela: Na 7. Split Tech Cupu prikupljeno 5.300€, laptopi idu djeci

Sedmo izdanje humanitarnog Split Tech Cupa, cageball turnira u organizaciji Split Tech Cityja, još je jednom pokazalo koliko sportski duh i zajedništvo mogu napraviti konkretnu razliku. Kako je najavljeno i u službenoj objavi, cilj turnira koji se održao jučer u sportskom centru Mačak bio je jasan.

Okupila se tech, poduzetnička i kreativna zajednicu, i povezala ljude kroz sport, a pritom smo nekome i pomogli. Ne može bolje! I iako je turnir humanitarnog karaktera, neka vas to nimalo ne zavara.

Srce je ostavljeno na terenu u svakom duelu, presingu i kontri. Snage su odmjerile ekipe: Sun City Sport All Stars, Ice Rebus, SHARP Agency, Frama Poljud, kàko magazin, Vizual, FEG, AGILO, Studion i Lui.

Vrijedi istaknuti da su, i bez sudjelovanja na turniru, humanitarnu akciju podržali i naši članovi Elements, Aras Digital Products, Swing Software i SPLX te Input output type – jer Split Tech Cup je priča zajednice, i na terenu i izvan njega. Finale je donijelo pravi sportski triler između ekipa kàko magazin i Sun City Sport All Stars. Napetost je rasla do samog kraja: svega 30 sekundi prije kraja kàko magazin vodio je 3:2 i činilo se da je naslov nadohvat ruke.

Sun City Sport All Stars izjednačuju na 3:3, odvode utakmicu u penale i tamo, nakon teškog preokreta, osvajaju turnir.

No, prava pobjeda ovog dana bila je izvan terena. Ukupno je prikupljeno 5.300 EUR, a organizator i osnivač udruge Split Tech City, Toni Trivković, istaknuo je: "Svi prijavljeni timovi su u konačnici pobjednici jer ćemo napraviti dobro djelo i u suradnji s Caritasom podržati djecu iz potrebitih obitelji s 10 laptopa, što će rezultirati s ukupno doniranih 74 laptopa kroz sedam izdanja turnira."

Osim laptopa, mladi će dobiti i vrijedno znanje. Akciju su tradicionalno podržali i naši dragi DUMP-ovci, koji će mladima održati korisne radionice iz područja STEM-a.

Za kraj, veliko hvala sportsko-zabavnom centru Mačak na kontinuiranoj podršci turniru kroz svih sedam izdanja, bez vas ova priča ne bi bila ista. Split Tech Cup još jednom je dokazao da kad se spoje sport, zajednica i dobra namjera, rezultat je uvijek pobjednički.