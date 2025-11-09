Dražen skinuo cipele u kafiću, gosti zbog smrada pobjegli iz lokala

Sanja i Dražen osuđeni su jer su narušavali javni red i mir u kafiću.

Kako se navodi u ovotjednoj presudi, sve se dogodilo od 18.30 do 23 sata u ugostiteljskom objektu City Caffe u Našicama. Sanja je pritom napuhala 0,61 promil, a Dražen 1,83 promila alkohola.

U kafiću su najprije počeli glasno pjevati, čime su ometali ostaje goste. Potom je Dražen (37) zaspao za stolom, a Sanja (52) obilazila stolove prisutnih gostiju tražeći cigarete i novac, piše Danica.

“Nakon što se Dražen probudio, izuo je obuću, uslijed čega se po unutrašnjosti ugostiteljskog objekta počeo širiti nesnosan smrad, zbog čega se nekoliko prisutnih gostiju ustalo i napustilo kafić”, ističe se u presudi.

Oko 22.30 sati dvojac je otišao ne plativši zadnje piće koje su popili, a potom su se oko 23 sata opet vratili. Kad ih konobarica nije htjela poslužiti, Sanja je počela vikati i prijetiti da će je izbosti, a potom su otišli.

Sutkinja ih je proglasila krivima i osudila na po 400 eura kazne i po 50 eura troškova postupka. Kaznu su dobili i zbog odavanja skitnji. Dvojac je dosad bio neosuđivan. Od kazne im se oduzima 40 eura jer su jedan proveli u policijskom pritvoru.