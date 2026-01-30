Dražen odustao na pitanju od 68.000 eura. Znate li vi odgovor?

U večerašnjem izdanju kviza Tko želi biti milijunaš? najuspješniji je bio poznati kvizaš Dražen Cukina, koji je stigao do pretposljednjeg, 14. pitanja i odustao s osvojenih 34.000 eura. Nakon njega Filip Dolenčić je osvojio 10.000 eura, a posljednji natjecatelj, Barislav Poparić Grgas, nastavlja igru u sljedećoj emisiji.

Dražen Cukina, umirovljenik iz Karlovca, nastavio je svoj pohod iz prošle emisije. Na 11. pitanju, koje je glasilo "Koji je najmnogoljudniji grad u Africi, a da nije glavni grad svoje države?", zatražio je pomoć publike. Iako je sumnjao u njihov odabir, prihvatio je odgovor Lagos i osvojio 10.000 eura.

Na nogometnom pitanju o vrataru kojem je Antonin Panenka zabio slavni jedanaesterac, logičkim zaključivanjem došao je do točnog odgovora - Sepp Maier - i podigao iznos na 18.000 eura. Bez problema je odgovorio i na 13. pitanje o autoru rukopisa "Jučerašnji svijet", Stefanu Zweigu, čime je osvojio 34.000 eura.

Ipak, odustao je na 14. pitanju za 68.000 eura, u kojem se tražio američki predsjednik koji je uveo dolarsku diplomaciju. Procijenio je da je pametnije ne riskirati, što se pokazalo ispravnom odlukom. Odgovorio bi James Garfield, a točan je odgovor bio William Taft. Dražen je tako kviz napustio s 34.000 eura, značajno nadmašivši svoj nastup otprije 16 godina, kada je osvojio 32.000 kuna.