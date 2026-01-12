Drastično poskupljenje dopunskog osiguranja, građani se masovno raspituju kako se odjaviti preko HZZO-a

Nakon više od deset godina nepromijenjenih cijena, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) donio je odluku o značajnom poskupljenju police dopunskog zdravstvenog osiguranja. Ova promjena, koja stupa na snagu od 1. veljače 2026. godine, potaknula je brojne rasprave i ostavila mnoge građane s pitanjima o novim troškovima, ali i mogućnostima odjave police.

Dok HZZO kao razloge navodi rast troškova u zdravstvenom sustavu, osiguranici sada važu svoje opcije.

U nastavku donosimo sve ključne informacije o novim cijenama, kategorijama građana koje su oslobođene plaćanja te detaljan postupak odjave police dopunskog osiguranja, javlja RTL.

Značajan rast cijena nakon više od desetljeća

Upravno vijeće HZZO-a potvrdilo je odluku prema kojoj će nova mjesečna premija dopunskog osiguranja iznositi 15 eura, odnosno 180 eura na godišnjoj razini. Usporedbe radi, dosadašnja cijena iznosila je 9,29 eura mjesečno (111,49 eura godišnje), što predstavlja poskupljenje od čak 62 posto.

Posljednja korekcija cijene dogodila se davne 2013. godine, a iz HZZO-a ističu kako je u međuvremenu došlo do znatnog rasta troškova zdravstvenih usluga, medicinskih materijala, lijekova i plaća u zdravstvu, kao i opće inflacije koja je dodatno opteretila održivost postojećeg modela.

Nova cijena primjenjivat će se na sve postojeće i novougovorene police od početka veljače 2026. godine. Važno je napomenuti da su neki osiguranici u prijelaznom razdoblju možda primili uplatnice sa starim iznosom, no razliku će morati podmiriti. Oni koji plaćanje vrše putem trajnog naloga u banci, morat će osobno zatražiti promjenu iznosa, jer se on neće automatski ažurirati. Status svoje police i eventualna dugovanja građani će moći provjeriti na službenim stranicama HZZO-a.

Tko i dalje ne mora plaćati dopunsko osiguranje?

Unatoč poskupljenju, država je zadržala mehanizme zaštite za socijalno najugroženije skupine građana, čije će police dopunskog osiguranja i dalje biti pokrivene iz državnog proračuna. Pravo na besplatnu policu ostvaruju osigurane osobe čiji mjesečni prihod po članu kućanstva u prethodnoj godini nije prelazio 458,08 eura. Za samce, prihodovni cenzus postavljen je na 573,50 eura mjesečno. Ovi se pragovi usklađuju svake godine kako bi pratili ekonomske promjene.

Osim osiguranika s niskim primanjima, pravo na besplatnu policu zadržavaju i sljedeće kategorije:

Redoviti učenici i studenti stariji od 18 godina.

Osobe s invaliditetom koje imaju 100-postotno oštećenje organizma.

Dobrovoljni darivatelji krvi s više od 35 davanja za muškarce, odnosno 25 davanja za žene.

Darivatelji organa u svrhu liječenja.

Trudnice i rodilje, ali isključivo za zdravstvenu zaštitu povezanu s trudnoćom i porođajem.

Ove mjere osiguravaju da najosjetljiviji dijelovi društva zadrže jednak pristup zdravstvenim uslugama bez participacije.

Razmišljate o odjavi? Ovo je postupak

Zbog rasta cijena, dio građana razmatra otkazivanje police HZZO-a i prelazak na neku od opcija privatnih osiguravatelja, koje su često povoljnije za mlađe i zdravije osobe. Ako se odlučite na taj korak, važno je poznavati proceduru odjave kod HZZO-a, koja nudi tri različite mogućnosti.

Prva i najjednostavnija opcija je neproduljenje police. Budući da se police sklapaju na neodređeno vrijeme s automatskim produljenjem, potrebno je pravovremeno, prije datuma isteka police, podnijeti zahtjev za neproduljenjem. U tom slučaju, polica vrijedi do ugovorenog datuma isteka, a osiguranik zadržava puno pokriće bez ikakvih penalizacija.

je neproduljenje police. Budući da se police sklapaju na neodređeno vrijeme s automatskim produljenjem, potrebno je pravovremeno, prije datuma isteka police, podnijeti zahtjev za neproduljenjem. U tom slučaju, polica vrijedi do ugovorenog datuma isteka, a osiguranik zadržava puno pokriće bez ikakvih penalizacija. Druga mogućnost je otkaz ugovora, koji podrazumijeva prijevremeni prestanak važenja police. To znači da ne morate čekati istek ugovornog razdoblja, već možete odmah zatražiti prekid osiguranja.

je otkaz ugovora, koji podrazumijeva prijevremeni prestanak važenja police. To znači da ne morate čekati istek ugovornog razdoblja, već možete odmah zatražiti prekid osiguranja. Treća opcija je raskid ugovora, no ona dolazi s određenim ograničenjima. U slučaju raskida, polica prestaje vrijediti tek tri mjeseca nakon podnošenja zahtjeva. Tijekom tog otkaznog roka osiguranik je i dalje dužan plaćati premiju, ali je osigurateljno pokriće ograničeno. HZZO će pokriti troškove participacije samo do iznosa triju uplaćenih mjesečnih premija.

Zahtjev za prekidom osiguranja, neovisno o odabranoj opciji, podnosi se ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca koji je potrebno osobno predati u regionalnom uredu HZZO-a ili poslati preporučenom poštom. Trenutno ne postoji mogućnost digitalne odjave.

Poskupljenje dopunskog osiguranja HZZO-a predstavlja značajnu promjenu za kućne budžete mnogih građana. Dok država nastavlja štititi najugroženije, ostali osiguranici suočeni su s odlukom hoće li prihvatiti novu cijenu ili potražiti alternativu na tržištu privatnih osiguranja. Prije donošenja konačne odluke, preporučljivo je detaljno proučiti sve dostupne opcije i uvjete kako biste osigurali zdravstvenu zaštitu koja najbolje odgovara vašim potrebama i financijskim mogućnostima.