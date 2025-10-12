Dramatična scena na pješačkom prijelazu: 86-godišnjak se bori za život

Jučer, 11. listopada oko 8,54 sati u Šibeniku u Ulici Stjepana Radića dogodila se prometna nesreća u kojoj je 86-godišnji pješak teško ozlijeđen.

Prometna nesreća se dogodila na način da 54-godišnjakinja, upravljajući osobnom automobilom šibenskih registarskih oznaka, dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza na kojem se prometom ne upravlja prometnim svjetlima ni znacima ovlaštenih osoba, nije se kretala sigurnom brzinom tako da se može zaustaviti radi propuštanja pješaka koji su stupili na pješački prijelaz, uslijed čega dolazi do naleta prednjeg dijela vozila na 86-godišnjeg pješaka, koji je u trenutku prometne nesreće prešao 1/3 pješačkog prijelaza.

Od siline udara i pada 86-godišnjaku su u Općoj bolnici u Šibeniku konstatirane teške tjelesne ozljede opasne po život.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 54-godišnje vozačice podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.