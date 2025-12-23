Dramatična noć u susjedstvu: Navigacija ih odvela na ratni put, majka i troje djece satima izgubljeni u šumi

Velika potraga pokrenuta je u ponedjeljak oko 23 sata na području Blatnice u Bosni i Hercegovini nakon što je Gorska služba spašavanja Stanica Zenica zaprimila poziv za intervenciju zbog izgubljena četiri strana državljana.

Spasiocima je trebalo gotovo dva sata da pronađu majku i troje djece, austrijske državljane koji su se izgubili na području Blatnice koja se nalazi između Zenice i Teslića.

Kako je za Klix.ba rekao Kenan Hrustanović iz Gorske službe spašavanja Zenica, majku i djecu, s kojima je bio i pas, navigacija u automobilu odvela je ratnim putem preko Teslića.

"Često ljudi zalutaju na tom putu. Oni su u jednom trenutku odlučili napustiti vozilo i krenuti pješke jer je auto bio blokiran", rekao je on.

Kad je vozilo ostalo zaglavljeno, austrijska obitelj izašla je iz automobila kako bi pokušali dobiti signal mobilne mreže te su krenuli pješke kroz šumu i izgubili se.

Bili su dezorijentirani, iscrpljeni i pothlađeni te su nasumično zvali brojeve telefona i tako stupili u kontakt sa vatrogasnom službom u Zenici koja je pozvala GSS Zenica.

Na terenu je bilo 18 spasioca koji su priči dali sretan kraj, jer boravak na terenu koji je i dalje nesiguran zbog posljedica rata, bez adekvatne opreme, u zimskoj noći i s djecom predstavljao je ozbiljnu prijetnji, prenosi Dnevnik.hr.