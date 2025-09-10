Drama u zraku nogometaša Rijeke, na povratku doživjeli neugodno iskustvo

Nogometaši i izaslanstvo HNK Rijeka imali su u srijedu čast sudjelovati na audijenciji kod pape Lava XIV. u Vatikanu. Riječani su tako postali prvi hrvatski klub koji je primio novi poglavar Katoličke crkve, a u delegaciji je, uz predsjednika kluba Damira Miškovića i novog trenera Victora Sancheza, bio i izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.

Posjet Vatikanu dogovoren je još prije nekoliko mjeseci, a u organizaciji je veliku ulogu odigrao upravo Dalić, koji je predstavnike kluba povezao s Apostolskom nuncijaturom u Zagrebu. Uz Miškovića, Dalića, igrače i stručni stožer, u delegaciji je bio i riječki nadbiskup mons. Mate Uzinić.

Riječani su papi uručili posebno pripremljen dar – uokviren dres u kojem su mjesto zauzele i zlatne medalje osvojene u prvenstvu i Hrvatskom kupu. Nakon mise i zajedničkog fotografiranja, uslijedio je i obilazak Bazilike sv. Petra, javio je Novi list.

Povratak uz turbulencije

Iako je povratak trebao završiti slijetanje u Zračnu luku Rijeka na Krku, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta avion s delegacijom preusmjeren je prema Trstu. Let je, prema objavi kluba, prošao u zahtjevnim uvjetima, uz jače turbulencije, ali je izaslanstvo sretno sletjelo, izvijestili su večeras iz kluba.

Današnji susret u Vatikanu ostat će zabilježen kao jedan od povijesnih trenutaka za HNK Rijeku, ali i za hrvatski sport.

