DRAMA U ZAGREBU Tukli se, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom

Zagrebačka policija oglasila se o žestokom sukobu do kojeg je došlo u subotu na području Dubrave. Zbog prethodne svađe u prometu 23-godišnjak i 47-godišnjak su se potukli, palo je puno udaraca, došlo je i do udara automobilom...

- Jučer 10. siječnja oko 12.50 sati u Dubravi u Žitnoj ulici, na parkiralištu, prema do sada utvrđenom, zbog prethodnih nesuglasica u prometu, 23-godišnjak i 47-godišnjak su se najprije verbalno, a zatim i fizički sukobili na način da je 23-godišnjak prišao osobnom automobilu marke Peugeot zagrebačkih registarskih oznaka u kojem je sjedio 47-godišnjak koji ga je vratima vozila udario u prsa nakon čega je 23-godišnjak fizički napao 47-godišnjaka udarivši ga nekoliko puta u glavu - izvijestili su iz zagrebačke policije.

- Nakon toga 47-godišnjak je najprije stražnjim dijelom svog vozila udario u stražnji dio osobnog automobila marke Audi zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 23-godišnjaka, a potom nastavio vožnju s namjerom odlaska s parkirališta gdje mu je 23-godišnjak tijelom prepriječio put te je 47-godišnjak prednjim dijelom automobila naletio na 23-godišnjaka koji je pao na kolnik.

Tijekom nemilog događaja 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Obojica muškaraca su uhićena i privedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.