Drama u trgovačkom centru! Policija pred očima šokiranih prolaznika zaskočila iznuđivače

U kasnim večernjim satima s ponedjeljka na utorak u medijima su se pojavile snimke policijskog uhićenja, odnosno poredanih osoba na podu ispred lokala unutar trgovačkog centra Arena, piše Jutarnji list.

Iako su tada rekli da se radi o redovitim policijskim zadaćama, danas su otkrili i detalje tog postupanja povodom kaznenog djela pokušaja iznuđivanja 33-godišnjaka, inače djelatnika tvrtke koja se bavi iznajmljivanjem i prodajom automobila.

Lisice na ruke policija je stavila muškarcima starima 43 i 25 godina nakon što im se iznuđivani obratio za pomoć.

Prijetnje

Kriminalisti su kroz istraživanje otkrili da je osumnjičeni dvojac od lipnja prošle godine pa sve do 16. veljače ove godine imao za cilj pribaviti protupravnu imovinsku korist tako što su osobno ili telefonom 33-godišnjaku upućivali ozbiljne verbalne prijetnje na ime nepostojećeg duga. Tražili su ga da im isplati nekoliko desetaka tisuća eura.

A sve je krenulo početkom lanjskog lipnja kada je 43-godišnjak s oštećenim, kao zaposlenikom tvrtke za kupnju i najam auta, sklopio usmeni dogovor za najam BMW-a splitskih oznaka. U tom se usmenom dogovoru obvezao otkupiti BMW u roku od jedne godine.

Sve navedeno radili su s ciljem da im, na ime nepostojećeg novčanog dugovanja, isplati iznos od nekoliko desetaka tisuća eura. Međutim, 43-godišnjak do kraja nije isplatio auto pa ga je vratio oštećenome, nakon čega su on i 25-godišnjak krenuli s navalom prijetnji i traženjem da se sastane s njima.

Sastanak

– Oštećeni se krajem siječnja 2024. godine pristao sastati s njima u ugostiteljskom objektu na području Novog Zagreba. Sumnja se da su mu osumnjičeni najprije prijetili na mjestu događaja, a zatim i putem telefona nastavili ozbiljno prijetiti da će mu nauditi ukoliko im za par dana ne preda nekoliko desetaka tisuća eura, što je kod oštećenog izazvalo osjećaj uznemirenosti i straha za vlastiti život, te se tada obratio policiji – kažu iz PU zagrebačke, čiji su djelatnici, u dogovoru s oštećenim, na kraju krenuli na zajednički susret s iznuđivačima.

Naime, nedugo nakon što se oštećeni sastao s osumnjičenima u kafiću u novozagrebačkoj Areni u ponedjeljak navečer, zaskočili su ih policajci. Dvojac je na kraju, uz kaznenu prijavu, prenoćio kod pritvorskog nadzornika, a o njihovoj daljnjoj sudbini odlučivat će tužiteljstvo.