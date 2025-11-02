Drama u susjedstvu: Policajaci uhićeni zbog sumnje na spolno uznemiravanje i zloporabu djeteta

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo, pod nadzorom tužitelja Kantonalnog tužiteljstva KS, tijekom noći su lišili slobode dvojicu policijskih službenika iste uprave.

Jedan od njih osumnjičen je za kazneno djelo spolnog uznemiravanja, dok se drugi tereti za spolnu zloupotrebu djeteta starijeg od 15 godina, piše Klix.

Radi se o dva odvojena slučaja, a policajci su uhićeni odmah nakon što je policija zaprimila prijavu, odnosno nakon što se službena osoba jedne ustanove za socijalno zbrinjavanje s područja Kantona Sarajevo sinoć obratila policiji.

Nad uhićenima će tijekom dana biti provedena kriminalistička obrada, priopćeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo.