Drama u Splitu: Muškarac ozlijeđen u stanu, policija privela ženu povezanu s napadom!

Jutros, 14. studenog 2025.godine u ranim jutarnjim satima zaprimljena je informacija da je liječničku pomoć zatražio 57-godišnji muškarac koji je imao ubodnu ranu na području prsiju.

Prema do sada dostupnim informacijama ozlijeđen je u stanu na području Splita.

Muškarac je zadržan na bolničkom liječenju.

O događaju je izviješten zamjenik županijskog državnog odvjetnika.

Na mjestu događaja je obavljen očevid. U službene prostorije dovedena je jedna ženska osoba koja se dovodi u vezu s događajem i nad njom je u tijeku kriminalističko istraživanje.