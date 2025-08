Drama u obitelji poznatog nogometaša: "Kemoterapija nije uspjela, treba nam čudo"

Tužna vijest pogodila je obitelj poznatog njemačkog nogometaša Dennisa Diekmeieira koji je ostavio dukog trag u redovima tamošnjeg velikana HSV-a.

Naime, prije šest mjeseci njegovoj kćeri Delani (14) dijagnosticirali su zloćudnu bolest, liječnici su otkrili tumor na bubregu koji se nažalost proširio na pluća. Djevojčica je prošla operaciju, intenzivne kemoterapije, ali nažalost bez uspjeha, piše gol.hr.

"Nažalost, prognoze nisu onakve kakve smo priželjkivali. Druga kemoterapija nažalost također nije uspjela. To znači da sada prelazi na imunoterapiju jer kemoterapija jednostavno ne djeluje", otkrila je njena majka Dana na službenom Instagram profilu.

Tvrdi da šanse za izlječenjem opadaju, ali da ostaju optimistični:

"Šanse za izlječenje sa svakim pokušajem sve više opada. Kao obitelji, trebalo nam je puno vremena da sve to procesuiramo. No ostajemo optimistični, vjerujemo u čudo. Kao što su nam rekli prošli tjedan, potrebno nam je čudo, a čuda postoje, čuda se događaju. Delani je čudo, vjerujem da će se to čudo dogoditi, mora se dogoditi", kazala je njena majka Dana, prenosi Bild.

Dennis Diekmeier je poznati njemački nogometaš, najdublji trag je ostavio u HSV-u gdje je skupio više od 180 nastupa, a još je igrao za SV Sandhausen, Nurnberg i Werder Bremen.

U Hamburgu je proveo čak osam godina, a u ljeto 2024. godine je odlučio završiti karijeru zbog problema s ozljedama. Trenutačno radi kao pomoćni trener u Sandhausenu.

Bio je dio zlatne njemačke nogometne generacije koja je 2008. godine osvojila Europsko prvenstvo za igrače do 19 godina.