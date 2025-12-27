Drama u Njemačkoj: Pacijent škarama napao osoblje u bolnici, ubila ga policija

U sveučilišnoj klinici Giessen u petak je došlo do tragičnog incidenta u kojem je policija usmrtila 33-godišnjeg pacijenta. Muškarac je prethodno prijetio bolničkom osoblju, što je dovelo do policijske intervencije sa smrtonosnim ishodom, piše njemački Bild.

Prema zajedničkom priopćenju Državnog odvjetništva Giessen i Pokrajinskog ureda kriminalističke policije Hessena, drama je započela u petak poslijepodne kada je pacijent škarama napao osoblje klinike. Pozvana je policija, a po njihovom dolasku situacija je eskalirala. "Na licu mjesta su službenici zatekli pacijenta koji se nalazio u psihički rastrojenom stanju", stoji u priopćenju.

Tijekom intervencije, 33-godišnjak je napao i policijske službenike. "Prema trenutnom stanju istrage, 33-godišnjak je škarama napao službenike, zbog čega je uslijedila smrtonosna uporaba vatrenog oružja od strane policije", navode istražitelji. Trenutno nije poznato koliko je hitaca ispaljeno.

Istraga u tijeku

Na mjestu događaja traje očevid, prikupljaju se tragovi i ispituju svjedoci, a uključeni su i balističari. Državno odvjetništvo naložilo je obdukciju tijela preminulog. Odjel klinike na kojem se incident dogodio za sada nije javno objavljen, prenosi Index.

Točne okolnosti i tijek cijelog događaja još se utvrđuju. Iz Državnog odvjetništva najavili su da će više informacija biti dostupno početkom idućeg tjedna.