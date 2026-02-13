Drama u luci: Ogroman tanker zabio se u Galeba!

Ogroman tanker zabio se u brod Galeb u Rijeci, a prije toga povukao je dizalicu sa terminala. "Ludo", javlja čitateljica za Net.hr.

Incident se dogodio u luci u centru grada. Brod Galeb nekadašnji je Titov brod koji se obnavlja.

Video iz luke pogledajte OVDJE.

Brod “Galeb” pretrpio je oštećenja nakon neobične pomorske nesreće koju je u riječkoj luci izazvao turski brod.

Deniz Akay, brod za generalni teret bio je proteklih dana, kako su to mogli vidjeti vidjeti i Riječani, privezan na De Franceschijevom gatu, a večeras je trebao isploviti za Tursku.

Prilikom manovre, kako neslužbeno doznaje Novi list iz Lučke kapetanije Rijeka, došlo je do otkazivanja motora, gdje se, izgleda, brod “naslonio” na pramac Galeba privezanog na Molo longu.

Dobra vijest je da nema ozlijeđenih i nema oštećenja. U ovom trenutku teško je reći kolika je šteta. To će se vidjeti sutra kad se razdani. No, čini se da je više stradao Galeb.

Brodu Deniz Akay izdana je zabrana isplovljavanja dok se ne rasvijetle sve okolnosti ove pomorske nezgode na petak 13. u riječkoj luci.