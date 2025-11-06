Drama u Brnazama: Interventna policija okružila kuću, čovjek nije htio izaći

U večernjim satima u srijedu u Brnazama u Sinju odvijala se prava policijska akcija. Na videu koji su objavial 24sata može se vidjeti hrpa policije, uključujući i interventnu policiju, a kako se doznaje, to je sve bilo zbog čovjeka po kojeg su došli, a odbijao je izaći iz kuće.

Kako je policija potvrdila, na snimci se vide policijski službenici koji su bili angažirani u cilju izvršenja naloga Županijskog suda u Splitu.

- Obzirom da je čovjek odbijao otključati vrata i izaći iz kuće, odnosno postupiti po naredbi policijskih službenika PP Sinj, radi izvršenja naloga angažirani su policijski službenici Jedinice specijalne i interventne policije. Dolaskom istih osobi je ponovno izdana naredba da izađe iz kuće nakon čega je otvorio vrata i izašao. Doveden je u službene prostorije i danas tijekom dana će biti u cijelosti izvršen nalog suda - rekli su iz policije