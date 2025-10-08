Drama u autobusu Split–Drniš: Tinejdžer teško ozlijedio putnika, reagirala policija

Fizički sukob dvojice maloljetnika u autobusu javnog prijevoza na liniji Split–Drniš završio je teškom tjelesnom ozljedom jednog od njih.

Incident se dogodio 30. rujna oko 18:15 sati u Solinu, dok je autobus bio u prometu. Prema policijskom izvješću, tijekom verbalnog sukoba jedan je maloljetnik prema drugome bacio mobilni telefon, koji ga je pogodio u lice.

Nakon udarca, ozlijeđeni mladić potražio je pomoć u KBC-u Split, gdje su mu liječnici utvrdili ranu na usni, oštećenje zuba te manju frakturu alveolarnog grebena — ozljede koje su okvalificirane kao teška tjelesna ozljeda.

Policija je provela kriminalističko istraživanje te utvrdila da postoje osnovane sumnje da je drugi maloljetnik počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede iz članka 118. stavka 2. Kaznenog zakona.

Protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu za mladež podneseno posebno izvješće, a o slučaju je obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad, područni ured u Solinu.