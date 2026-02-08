Drama srpske pjevačice: Javila se žena oca njezinog djeteta

Srpska pjevačica Milica Todorović (35) nedavno je postala majka, no njezin privatni život posljednjih dana privlači veliku pozornost javnosti zbog odnosa s partnerom s kojim je dobila sina.

Prema pisanju Kurira, riječ je o muškarcu koji je još uvijek u braku, što je dodatno zakompliciralo situaciju. Njegova supruga obratila se medijima kako bi iznijela svoju stranu priče te zaštitila sebe i njihovo dvoje djece.

Uvjeravao ju je da će se razvesti

Srpski mediji navode da je Miličin partner poduzetnik iz automobilske industrije kojeg je upoznala preko poslovnog kontakta. Njihov odnos s vremenom je prerastao iz prijateljskog u emotivni, a pjevačica je, prema navodima izvora, vjerovala njegovim obećanjima da će se razvesti, iako do formalnog prekida braka nije došlo.

Blizak izvor za Kurir tvrdi kako su se upoznali kada je pjevačica planirala kupiti automobil te da su se simpatije među njima brzo razvile u ljubavnu vezu. Viđali su se u tajnosti zbog njegove obiteljske situacije, a supruga je za odnos doznala nakon što joj je partner sve priznao – navodno u trenutku kada je Milica ostala trudna i odlučila zadržati dijete. Razvod, dodaje izvor, nije realiziran zbog imovine stečene u braku, pa je supruga odlučila javno progovoriti i financijski se zaštititi.

Oglasila se supruga

Supruga Miličinog partnera za Pink.rs je opisala susret s pjevačicom koji se dogodio neposredno prije porođaja.

Ispričala je kako je sama potražila Milicu te da su razgovarale u stanu u kojem je bio i njezin suprug. Naglasila je da su ona i partner 19 godina u braku i imaju dva sina te da joj je tek prije mjesec dana rekao da čeka dijete s pjevačicom, što ju je, kaže, potpuno šokiralo. Tvrdi da je vjerovala kako imaju stabilan brak te da ne zna što je on govorio Milici.

Dodala je kako joj je pjevačica rekla da su u vezi godinu dana i da čeka njihov razvod, dok je suprug njoj tvrdio da ne želi napustiti obitelj. Istaknula je i da smatra kako Milicu nije zanimalo kako će situacija utjecati na njihovu djecu, ali i da je unatoč svemu nije napadala, već ju je čak pokušala zaštititi od javnosti.

Milica: „Najvažnije mi je zdravlje djeteta“

Milica Todorović za Kurir je poručila kako joj je trenutačno prioritet oporavak i briga za novorođenče.

“Ispunila mi se najveća životna želja – da se ostvarim kao majka – i na tome sam zahvalna Bogu. Molim vas da, kao i dosad, poštujete mene i moju obitelj. Kada dođe vrijeme, razgovarat ćemo o svemu. Sada se želim oporaviti i biti sa svojim djetetom. Zbog stresa nakon porođaja izgubila sam mlijeko i najvažnije mi je zdravlje djeteta”, izjavila je.

Nedugo zatim oglasila se i otvorenim pismom u kojem je opisala težak period kroz koji prolazi.

Navela je kako su prva tri dana nakon rođenja sina obilježeni velikim stresom i pritiskom te da umjesto mira, koji je svakoj ženi potreban nakon porođaja, prolazi kroz iznimno zahtjevno razdoblje. Istaknula je da je postala majka u okolnostima koje „nisu ni crne ni bijele“, ali i da se o njoj u javnosti iznose pretpostavke umjesto činjenica.

Poručila je kako će o svemu jednog dana govoriti otvoreno i smireno – kada za to bude spremna.