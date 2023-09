DRAMA NA ŽNJANU Dječak se ozlijedio, vozilo Hitne nije moglo pristupiti plaži: "Majka je s dječakom trčala dva kilometra"

Već nekoliko puta smo pisali o nesretnim slučajevima sa splitskih plaža na kojima hitna pomoć nije imala pristup, pa su tako umjesto stručnog osoblja, unesrećnima, morali pomagati građani.

Podsjetimo, ovog srpnja na Kašjunima je umalo stradala žena koju su reanimirali građani jer hitna pomoć nije mogla pristupiti plaži.

Novi slučaj, srećom, malo blaži, stiže nam sa Žnjana.

Gdje je ključ?

Naime, 31. kolovoza u 17.50 , dječak je zadobio teže tjelesne ozljede ruke. Istog trena, majka je pozvala hitnu pomoć koja je u kratkom roku stigla na Žnjan, ali problem je nastao na samoj plaži kada su ozlijeđenom trebali pristupiti najbližim ulazom.

„Hitna nije mogla ući na Žnjanski plato. Nitko im nije dao ključ, a iz tvrtke Žnjan nitko im se nije javio. Majka je s ozlijeđenim dječakom morala dva kilometra trčati do vozila hitna. Pa je li to sramota?

Najveća splitska plaža nema olakšan pristup za hitne intervencije kako bi što prije došli do unesrećenog, a ne da još okolo moraju tražiti ključ. Ovoga puta je sreća da nije bilo što gore od loma ruke, zbog neorganiziranih i ne funkcionalnih prilaza, ljudski život je mogao biti izgubljen.

I pitanje je vremena kada će se to dogoditi, ako se ovaj problem ne riješi. Tko će odgovarati za to onda?“, govori ogorčeno čitatelj Dalmacije Danas koji je svjedočio cijeloj situaciji.

Sekunde su u pitanju

Ovo nije jedini problem s kojima su se Hitnjaci susretali ovo ljeto. Zbog privremene regulacije prometa na području Žnjana te građevinskih radova, dolazak do plaže je prava avantura.

Betonski blokovi na svim ulazima, a kada se konačno i uspiju probiti do plaže, dočeka ih ovo.

U situacijama kada je svaka sekunda bitna za život, nedopustivo je da hitne službe, nemaju olakšan i brz pristup najvećoj plaži u Splitu.

"To je propust naših spasilaca i to se više neće ponoviti"

Komentar o navedenoj situaciji i kada misle riješiti ovaj pristup, odnosno organizirati funkcionalne i brze pristupe hitnim službama, upitali smo tvrtku Žnjan d.o.o. koja upravlja Žnjanskim platoom.

"Toga dana, u četvrtak 31.8.2023. u predvečernjim satima mladić je nabio ruku i građani su pozvali hitnu pomoć. Hitna pomoć je došla u vrijeme koje ste naveli (oko 17:50) i parkirala se na parking za osobe s invaliditetom, ispred ulaza u pješačku zonu na istočnom dijelu platoa, gdje je na ulazu bio postavljen lanac koji onemogućuje ulazak vozilima u pješačku zonu. Spasilac je dopratio ozlijeđenog mladića do hitne pomoći koja ga je pregledala i zaključila da nije potrebna hitna intervencija te je mladić ostao na plaži.

Naši spasioci imaju ključeve od katanaca kojima se otključavaju lanci na ulazima u pješačku zonu na Žnjanskom platou. Spasioci su zaduženi da u svoje radno vrijeme (od 9:00 do 20:00 sati svaki dan), ako je potrebno, pozovu hitne službe (hitnu pomoć, policiju i vatrogasce) i da im otključaju katanac i omoguće ulaz u pješačku zonu. Posebne ključeve za ulazak u pješačku zonu imaju servisne službe koje čiste plato i koje prazne kemijske zahode.

Toga dana ujutro, djelatnik koji čisti kemijske zahode nije imao ključ pa su mu spasioci posudili svoj ključ. On im on nije vratio ključ pa se lanac nije mogao spustiti. To je propust naših spasilaca i to se više neće ponoviti", odgovorili su nam iz tvrtke Žnjan d.o.o.